Die Strategie der Regierungen von Bund und Ländern zur Corona-Bekämpfung mag kurzfristig wirksam sein. Langfristig ist sie fragwürdig. Die Grenzlinie zwischen kurzer und weiter Perspektive ist das Datum der Bundestagswahl Ende September. Erst danach kommt es zum Schwur.

Ab Mitte Oktober sollen Schnelltests kostenpflichtig sein, die für Ungeimpfte zur Einlasskarte für weite Teile des öffentlichen Lebens werden. Das dürfte dem Gerechtigkeitsempfinden der geimpften Bevölkerungsmehrheit entsprechen. Aber ob es im Herbst auch epidemiologisch noch sinnvoll und hinreichend ist, steht auf einem anderen Blatt. Die politische Verantwortung wird dann ohnehin neu verteilt sein.

Übersicht zum Thema Coronavirus (imago / Rob Engelaar / Hollandse Hoogte)

Sommer als Zeit der trügerischen Ruhe

Die Dynamik der Pandemie deutet darauf hin, dass sich der Sommer einmal mehr als eine Zeit trügerischer Ruhe vor dem Virus erweisen wird. Steigen die Infektionszahlen wie im vergangenen Jahr wieder steil an, wird es nicht allein um die Belastung des Gesundheitswesens, sondern mehr noch um die Gefahr neuer, noch gefährlicherer Mutationen gehen. Ihre Entwicklung und Ausbreitung wird umso mehr begünstigt, je mehr Virus in der Bevölkerung zirkuliert. Nicht zuletzt deshalb bleibt der Inzidenzwert eine relevante Größe.

Gelingt es in den kommenden Wochen nicht, die Impfquote auf deutlich mehr als 80 Prozent zu heben, wird es im weiteren Verlauf des Jahres nicht darauf ankommen, Ungeimpften einen Preis für ihr Zögern und Zaudern abzuverlangen. Wichtiger ist es dann wieder, Krankheitsträger möglichst frühzeitig zu identifizieren und in Quarantäne schicken zu können. Dazu sind möglichst viele und niederschwellig erreichbare Tests erforderlich. Bleiben die Regierungen von Bund und Ländern bei ihrem jetzigen Plan, werden die Angebote ausgerechnet dann zurückgefahren, wenn sie gerade im Interesse der Allgemeinheit besonders von Nutzen sein werden.

Jetzt sind Überzeugungsarbeit und Kreativität gefordert

Ihren Sinn kann die Preisankündigung der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten entfalten, wenn sie kurzfristig als Druckmittel wirkt, um weitere zehn oder 20 Prozent der Bürgerinnen und Bürger zur Impfung zu motivieren. Wo es nicht um hartnäckige Skeptiker, Ignoranten und Totalverweigerer geht, ist ab jetzt aber vor allem Überzeugungsarbeit und Kreativität gefordert.



Der SC Freiburg belohnt die Erstimpfung mit Freikarten fürs neue Fußballstadion, in Berlin gibt es die staatlich finanzierte Spritze in Clubathmosphäre, in Thüringen erwiesen sich Bratwürste als probates Lockmittel. Wenn all das im Herbst nicht weitergeholfen hat, wird es wenig nützen, ausgerechnet die Zugangsschwelle für Covid-Tests zu erhöhen.

Die Politik wird dann nicht umhinkommen, über das nachzudenken, was sie bisher so kategorisch wie voreilig ausgeschlossen hat: eine Impfplicht, zumindest sektoral für bestimmte Berufs- und Bevölkerungsgruppen, wie sie zum Beispiel in Frankreich bereits gilt.

Stephan Detjen (Deutschlandradio / Bettina Straub)Stephan Detjen, Chefkorrespondent von Deutschlandradio. Studierte Geschichtswissenschaft und Jura an den Universitäten München, Aix-en-Provence sowie an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Rechtsreferendariat in Bayern und Redakteur beim Bayerischen Rundfunk. Seit 1997 beim Deutschlandradio, zunächst als rechtspolitischer Korrespondent in Karlsruhe. Ab 1999 zunächst politischer Korrespondent in Berlin, dann Abteilungsleiter bei Deutschlandradio Kultur. 2008 bis 2012 Chefredakteur des Deutschlandfunk in Köln. Seitdem Leiter des Hauptstadtstudios Berlin sowie des Studios Brüssel.