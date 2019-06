Das Kraftfahrt-Bundesamt hat einen amtlichen Rückruf von rund 60.000 Dieselautos des Modells Mercedes-Benz GLK 220 CDI angeordnet.

Der Daimler-Konzern bestätigte einen Bericht von "Bild am Sonntag", wonach der Rückruf gestern erfolgte. Grund ist laut "Bild", dass der Autohersteller bei dem Diesel-Sportgeländewagen eine illegale Abschaltvorrichtung zur Abgasmanipulation eingesetzt haben soll. Daimler bestreitet dies. Ein Sprecher sagte, man werde sich juristisch gegen den Betrugsvorwurf wehren.



Der Verdacht gegen das Automodell war erstmals Mitte April bekannt geworden. Laut dem Zeitungsbericht will das Bundesamt die Ermittlungen gegen Daimler nun ausweiten, weil sich die angebliche Betrugssoftware noch in weiteren Modellen befinden könnte.