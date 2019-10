Der Kraftklub-Sänger Felix Kummer hat die Berichterstattung über die rechtsextremen Ausschreitungen in Chemnitz vor einem Jahr kritisiert.

Kummer sagte im Deutschlandfunk, es würde ihn irritieren, dass die Berichterstattung den Eindruck erwecke, als gebe es in Chemnitz erst seit einem Jahr Rechtsextreme. Tatsächlich habe Sachsen seit über 30 Jahren ein großes Problem mit rechtsradikalen Strukturen. Er selbst habe schon als junger Mensch Erfahrungen mit Rechtsextremismus gemacht. Als er begann, die Subkultur der Stadt kennen zu lernen und in Clubs zu gehen, sei es vorgekommen, dass Leute mit abgeklebten Nummernschildern vorfuhren und innerhalb kürzester Zeit alles zerlegten.



Kummer betonte zudem, er begreife seine Kunst nicht als politisch. Es sollte nicht politisch sein, daran zu erinnern, Menschen sollten aufgrund ihrer Hautfarbe nicht verfolgt werden. Ohnehin sollten Künstlerinnen und Künstler sich nicht auf die Schulter klopfen, weil sie vor einem ihnen zugeneigten Publikum eine "tolle Rede gehalten haben". Er habe mehr Respekt vor Menschen, die in der Betriebskantine den Mut zusammennähmen und zu Arbeitskollegen sagten, "ey, das war vorhin Scheiße was du gesagt hast."



Felix Kummer ist gebürtiger Chemnitzer und Sänger der Band Kraftklub. Mit ihr ist er unter dem Pseudonym Felix Brummer aktiv. Als Rapper tritt er mit seinem Nachnamen Kummer und unter dem Künstlernamen Carsten Chemnitz auf.