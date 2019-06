Der Siemens-Konzern streicht in seiner Kraftwerksparte weltweit 2.700 Stellen, 1.400 davon in Deutschland.

Das Unternehmen erklärte in München, der Stellenabbau solle sozialverträglich umgesetzt werden. Siemens hatte Anfang Mai angekündigt, seine Kraftwerksparte abzuspalten. Die neue Gesellschaft "Siemens Gas and Power" soll mit dem Windkrafthersteller Gamesa zusammengeführt und bis September 2020 an die Börse gebracht werden. Die Kraftwerksparte kämpft wegen der schwachen globalen Nachfrage nach großen Turbinen mit Überkapazitäten.