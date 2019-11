Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer will die Bundeswehr stärker im Ausland einsetzen als bisher.

Deutschland müsse mehr Verantwortung übernehmen, sagte die CDU-Politikerin der "Süddeutschen Zeitung". Dem sei Berlin aber bisher nicht immer gerecht geworden. In den vergangenen Jahren habe man oft nicht aktiv genug gehandelt, sondern sei zu Einsätzen dazugekommen, wenn man gefragt worden sei. Deutschland müsse in Zukunft aber auch selbst die Initiative ergreifen und Impulse setzen. Kramp-Karrenbauer betonte, sie wisse, wie schwer das sei und wie viele Opfer das verlange. Nur so könne Deutschland ein internationales Umfeld beschützen und gestalten, das seinen Werten und Interessen gemäß sei.