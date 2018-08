CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer hat sich dafür ausgesprochen, dass auch Asylbewerber in Deutschland ein Dienstjahr absolvieren sollen.

Dies würde der Integration in Staat und Gesellschaft dienen und die Akzeptanz von Flüchtlingen in der Bevölkerung erhöhen, sagte sie der Funke-Mediengruppe. In ihrer Partei gebe es große Sympathie dafür, den Dienst verpflichtend zu gestalten. Sie selbst sei hier allerdings noch nicht ganz entschlossen, betonte die CDU-Politikerin.



Derweil will Bayerns Innenminister Herrmann abgelehnte Asylbewerber besser vor Abschiebungen schützen, die eine Ausbildung in Pflegeberufen absolvieren. Gerade in diesem Bereich brauche man dringend Arbeitskräfte, sagte der CSU-Politiker der Zeitung "Die Welt". Deshalb habe man den bayerischen Ausländerbehörden entsprechende Regelungen an die Hand gegeben. Herrmann betonte, auf Bundesebene ließen derartige Maßnahmen auf sich warten.