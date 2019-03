Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hat die Europawahl im Mai als historische Chance für die Union bezeichnet. Es habe noch nie einen gemeinsamen Spitzenkandidaten von CDU und CSU gegeben, sagte Kramp-Karrenbauer beim außerordentlichen Deutschlandtag der Jungen Union in Berlin. Man habe die Pflicht, die Weichen so zu stellen, dass der Fraktionsvorsitzende der EVP, Weber, der nächste Präsident der Europäischen Kommission werde.

Weber könne die Menschen für Europa begeistern. Mit Blick auf die künftige Arbeit der EU meinte Kramp-Karrenbauer, Europa sollte sich nicht um jede Kleinigkeit kümmern. Es brauchte auch keine zusätzlichen Institutionen. Eine stärkere Zusammenarbeit mahnte sie indes bei der Sicherheitspolitik an. Zudem plädierte sie für ein starkes Europa beim Datenschutz und bei der Entwicklung von und Forschung zu Künstlicher Intelligenz.

"Fördern und Fordern nicht abschaffen"

Eine klare Absage erteilte die CDU-Vorsitzende den Plänen der SPD, Sanktionen für säumige Hartz-IV-Empfänger abzubauen. Das Abschaffen "von Fördern und Fordern wird es mit uns nicht geben". Die SPD wolle Perspektivgespräche mit den Leistungsempfängern führen, die Arbeitsangeboten nicht nachkommen wollten. Wer aber führe Perspektivgespräche mit den alleinerziehenden Müttern und Vätern, die jeden morgen zur Arbeit gehen, fragte Kramp-Karrenbauer.

Streit um Grundrente

Zur Debatte um eine Grundrente sagte sie, Leistung müsse sich lohnen. Wer mehr leiste, müsse am Ende auch mehr haben. Kramp-Karrenbauer warf den Sozialdemokraten vor, möglichst viele Menschen "in diesem Land zu Bedürftigen machen". Das sei aber nicht gerecht gegenüber denen, die diese Leistungen bezahlten. Kramp-Karrenbauer verwies zudem auf die finanziellen Spielräume im Bundeshaushalt, die den Prognosen zufolge wieder enger würden.

"Müssen uns gegen diese Gewalt in den Netzwerken stellen."

Nach dem Anschlag gegen Muslime im neuseeländischen Christchurch forderte die CDU-Chefin ein klares Eintreten gegen Hass und Gewalt. Es gebe für keine Art von Hass, für keine Art von Gewalt, für keine Art von Terror auch nur den Ansatz einer Entschuldigung. "Es sind am Ende immer Menschen, die sterben", fügte sie hinzu. "Und deswegen müssen wir hier ganz deutlich unsere Stimme erheben." Das gelte auch für Hetze in sozialen Netzwerken. Bei dem Anschlag am Freitag hatte ein Rechtsextremist bei Angriffen auf zwei Moscheen 49 Menschen getötet.

Schülerproteste: Jugendliche sollten auch zu den Konsequenzen stehen

Mit Blick auf die Schülerdemonstrationen für eine bessere Klimapolitik lobte die CDU-Vorsitzende das Engagement der Jugendlichen. Sie freue sich, dass Schüler auf die Straße gingen. "Dies wäre aber überzeugender, wenn sie es in der Freizeit täten." Zur Verantwortung gehöre auch, das man zu den Konsequenzen stehe. Kramp-Karrenbauer erklärte, sie würde keine Entschuldigung für Fehltage unterschreiben oder Nachhilfeunterricht bezahlen.