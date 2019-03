Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hat Spekulationen über einen vorzeitigen Wechsel im Kanzleramt zurückgewiesen.

Reuters-TV sagte sie, das Land habe eine Kanzlerin und sie wolle, dass Angela Merkel Regierungschefin bleibe. Weder in der CDU noch in der SPD gebe es relevante Stimmen, die sich mit diesem Thema ernsthaft befassten. Ähnlich hatte sich zuvor CDU-Generalsekretär Ziemiak geäußert. Mit Blick auf die Vorschläge von Kramp-Karrenbauer zu einer Reform der Europäischen Union unterstrich Ziemiak, die Ideen stünden im Einklag mit den Gedanken der Kanzlerin. Kritik hingegen kam von der SPD und den Oppositionsparteien.



Kramp-Karrenbauer hatte in der Zeitung "Welt am Sonntag" eine Antwort auf die europapolitischen Vorstellungen des französischen Präsidenten Macron gegeben. Konkret wandte sie sich gegen ein einheitliches europäisches Sozialsystem. Ein Sprecher Macrons erklärte, es sei bemerkenswert, dass die CDU-Chefin nur in drei Punkten eine andere Stoßrichtung vertrete. Kramp-Karrenbauer selbst betonte auf Welt.TV, es gebe keinen Riss in den deutsch-französischen Beziehungen.