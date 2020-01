Die Bundesregierung stellt sich darauf ein, zur Absicherung eines Waffenstillstands in Libyen möglicherweise auch einen militärischen Beitrag zu leisten. Das sagte Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer am Rande einer CDU-Vorstandsklausur in Hamburg.

Sollte auf der Libyen-Konferenz in Berlin morgen ein Waffenstillstand vereinbart werden, stelle sich die Frage, wer diesen absichere. Deutschland werde sich damit auseinandersetzen müssen, wie der Beitrag aussehen könne. Zugleich bezeichnete Kramp-Karrenbauer bereits das Zustandekommen der Konferenz als Erfolg.



Der UNO-Sondergesandte für das Bürgerkriegsland, Salame, forderte einen Abzug ausländischer Kämpfer. Auch der illegale Waffenschmuggel nach Libyen müsse unterbunden werden, sagte Salame der arabischen Zeitung "Al-Sharq al-Awsat".



Bei der morgigen Zusammenkunft in Berlin soll einem internen UNO-Papier zufolge unter anderem eine dauerhafte Feuerpause in Libyen erreicht werden.