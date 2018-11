Die Kandidatin für den CDU-Vorsitz, Kramp-Karrenbauer, hat den Zustand ihrer Partei als nicht zufriedenstellend bezeichnet.

Umfragen bei 26 Prozent seien für eine Volkspartei nicht ausreichend, sagte die CDU-Politikerin am Abend bei der vierten Regionalkonferenz in Halle an der Saale. Kramp-Karrenbauer betonte, damit die CDU wieder zu neuer Stärke finde, müsse man an dem festhalten, was gut sei und weiterentwickeln, was nötig sei.



Ihr Mitbewerber Merz erklärte, die CDU müsse eine Partei der inneren und äußeren Sicherheit sein. Daran habe es in den vergangenen Jahren Zweifel gegeben. Das Stichwort Kontrollverlust habe die Runde gemacht, so Merz. Dies dürfe in einem Rechtsstaat wie der Bundesrepublik Deutschland nicht passieren.



Der dritte Bewerber um den CDU-Vorsitz, Spahn, warb noch einmal für den Begriff Leitkultur. Der Verweis auf das Grundgesetz allein reiche nicht. Erst wenn man wisse, auf welcher Basis man stehe, sei man offen für Neues oder Fremdes. Spahn betonte, kulturelle Unterschiede seien nicht per se bereichernd. Ehrenmord, Zwangsheirat oder Antisemitismus hätten mit unseren Werten nichts zu tun.