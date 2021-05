Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat Südkorea die Unterstützung Deutschlands im Atomkonflikt mit Nordkorea zugesichert.

Man blicke gemeinsam auf Herausforderungen in Korea selbst, aber auch im gesamtem indopazifischen Raum, sagte Kramp-Karrenbauer bei einem Treffen mit ihrem südkoreanischen Kollegen Suh in Seoul. Gemeinsame Interessen wie der Schutz internationalen Rechts, die Einhaltung von Verträgen und Werte wie Multilateralismus und Demokratie müssten auch in dieser Region immer wieder neu verteidigt werden. Die Bundesregierung wolle an der Seite Südkoreas ihren Beitrag dazu leisten.



Nach ihrem Treffen mit Suh will Kramp-Karrenbauer die demilitarisierte Zone zwischen Süd- und Nordkorea besuchen.

