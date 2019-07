Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hat in einer Sondersitzung des Bundestags ihren Amtseid als Verteidigungsministerin abgelegt. In einer Regierungserklärung bekannte sie sich zum Zwei-Prozent-Ziel der Nato und versprach eine bessere Ausrüstung der Bundeswehr. Zugleich kündigte sie konkrete Pläne für öffentliche Gelöbnisse von Soldaten und Soldatinnen an.

Kramp-Karrenbauer betonte die Zuverlässigkeit Deutschlands innerhalb der Nato und sagte wörtlich: "Wir wissen, auf welcher Seite des Tisches wir sitzen." Die Entwicklung der vergangenen Jahre habe gezeigt, dass die Welt unsicherer werde. Vor diesem Hintergrund sei es von zentraler Bedeutung, dass die Armee einsatzbereit und gut ausgestattet sei, so die Verteidigungsministerin. Sie bekräftigte das Ziel, etwa zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung aufzuwenden. Dies geschehe aber nicht auf Druck von außen. Vielmehr sei man es der Bundeswehr schuldig. Wenn die Bundeswehr ihre Fähigkeiten zeigen solle, müsse der Verteidigungshaushalt steigen, erklärte die CDU-Vorsitzende.



Kritik an den Plänen kam von der Opposition und vom Regierungspartner SPD. Deren Fraktionsvorsitzender Mützenich empfahl, erst einmal im Ressort selbst nach Einsparungsmöglichkeiten zu suchen. Grüne und Linke wiesen darauf hin, dass nur der Bundestag über eine Erhöhung des Budgets entscheiden könne. Die Bundeswehr sei eine Parlamentsarmee. Die AfD zog generell Kramp-Karrenbauers Eignung für das Amt in Zweifel.



Die FDP hingegen bestärkte die Verteidigungsministerin. Mehr Geld für die Bundeswehr sei nötig, damit man den Verpflichtungen in internationalen Bündnissen nachkommen könne.

Öffentliche Gelöbnisse

Weiter kündigte Kramp-Karrenbauer an, sie wolle die Präsenz der Bundeswehr in der Öffentlichkeit erhöhen. Dazu habe sie alle Ministerpräsidenten der Bundesländer angeschrieben und sie aufgefordert, dort jeweils öffentliche Gelöbnisse abzuhalten.



Die Bundeswehr gehöre "erkennbar und sichtbar in die Mitte der Städte und Gemeinden", sagte die Ministerin. Auch vor dem Reichstagsgebäude in Berlin solle ein solches Gelöbnis stattfinden, um die Rolle der Bundeswehr als Parlamentsarmee zu unterstreichen.

Sommerpause unterbrochen

Der Vorsitzende der Unionsfraktion, Brinkhaus, wies die Kritik an den Kosten für die Sitzung in der Sommerpause zurück. Die heutige Vereidigung sei ein Beleg für die Handlungsfähgkeit des Parlaments, erklärte Brinkhaus. Die Kosten werden auf 100.000 Euro geschätzt. Für die Sitzung waren die Abgeordneten aus der Sommerpause zurückgekehrt, viele unterbrachen ihren Urlaub.



Kramp-Karrenbauer löst als Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ab, die als EU-Kommissionspräsidentin nach Brüssel wechselt.