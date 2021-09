Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer mahnt nach den Erfahrungen in Afghanistan zu mehr militärischer Unabhängigkeit der Europäischen Union.

Sie wolle ihren EU-Kollegen bis Ende Oktober einen Vorschlag für eine Eingreiftruppe der Europäer vorlegen, sagte die CDU-Politikerin der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Das bedeute nicht, dass man sich von den USA trennen solle. Es könne aber Situationen geben, in denen man eine andere Interessenlage habe, auch innerhalb der NATO. In einem solchen Fall müsse Europa aus eigener Kraft handlungsfähiger sein.



Mit Blick auf mögliche Fehler bei der Evakuierungsaktion in Afghanistan sagte Kramp-Karrenbauer, sie habe sich mit ihrem Anliegen zunächst nicht durchsetzen können, den Kreis zu erweitern und auch Charterflugzeuge zu nutzen. Sollte es nochmals so weit kommen, müsse man besser darauf reagieren können.



In einer ersten Version hatte es geheißen, Kramp-Karrenbauer habe im Zusammenhang mit den Vorgängen in Afghanistan über einen Rücktritt nachgedacht. Das ist nicht der Fall.

