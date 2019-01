Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hat die Schwesterpartei CSU zum Zusammenhalt aufgerufen.

Die Debatte um die Flüchtlingspolitik im vergangenen Sommer sei für die beiden Schwesterparteien ein Blick in den Abgrund gewesen, sagte Kramp-Karrenbauer bei der CSU-Klausur im oberbayerischen Seeon. Sie hoffe, dass dies auch ein heilsamer Blick gewesen sei und dass - in Erinnerung an diesen Streit - in Zukunft niemand mehr in die alten Verhaltensmuster zurückfalle. Kramp-Karrenbauer betonte, für CDU und CSU müsse künftig gelten, was für sie und ihre Geschwister in ihrer Großfamilie in der Kindheit gegolten habe. "Man streitet untereinander, aber wenn die Nachbarskinder kommen, dann hält man zusammen."



CSU-Landesgruppenchef Dobrindt erklärte dagegen, er "teile dieses Bild mit dem Abgrund nicht so gerne". Er sei selbst Beteiligter am Streit mit der Schwesterpartei CDU gewesen und habe damals auch immer wieder betont, dass die Union nicht vor einer Zerstörung stehe. Im Streit um das Konzept von Bundesinnenminister Seehofer zur Flüchtlingspolitik hatte im Frühsommer auch die Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU zur Debatte gestanden.

Kramp-Karrenbauer wirbt für Volksparteien

Kramp-Karrenbauer warb zudem für das Modell der Volkspartei und warnte davor, nur noch auf politische Bewegungen zu setzen, die sich auf eine Person bezögen. Hintergrund ist die Entwicklung in Frankreich, wo Präsident Macron mit seiner Bewegung "La République en Marche" anfangs große Unterstützung hervorgerufen, inzwischen aber an Zustimmung deutlich verloren hat. Kramp-Karrenbauer betonte, niemand könne die Frage beantworten, was mit solchen Bewegungen dann passiere. Deshalb gelte es, um die Zukunft der Volksparteien zu ringen.