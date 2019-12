Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat vor dem Hintergrund eines neuen Falls von Rechtsextremismus im Kommando Spezialkräfte ein hartes Vorgehen angekündigt.

Jeder, der in irgendeiner Art und Weise radikal bei der Bundeswehr auffalle, habe dort keinen Platz, sagte sie bei einem Besuch im Kosovo. Das gelte insbesondere für das KSK, denn das sei ein Aushängeschild. Bei jedem neuen Fall müsse untersucht werden, ob dahinter Netzwerke steckten. Deshalb habe der Militärische Abschirmdienst eine Arbeitsgruppe eingerichtet, erklärte Kramp-Karrenbauer.



Zuvor hatte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums der "Bild am Sonntag" bestätigt, dass ein Unteroffizier in der Feldwebellaufbahn schnellstmöglich vom Dienst beim KSK suspendiert wird. Er soll überzeugter Rechtextremist sein. Dem Zeitungsbericht zufolge werden auch zwei Stabsoffiziere verdächtigt. Sie sollen den Hitlergruß gezeigt haben.



Erst im Frühjahr war ein Oberstleutant vom Dienst suspendiert worden, weil er rechtextremistische Inhalte über soziale Netzwerke verbreitet haben soll.