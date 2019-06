Die Klimaschutzpolitik droht nach Ansicht von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer die Gesellschaft zu spalten.

Die jüngsten Wahlergebnisse für die Grünen einerseits und die AfD andererseits machten dies deutlich, sagte Kramp-Karrenbauer auf der Jahresversammlung des Ifo-Instituts in München. Es sei deshalb wichtig, dass der Klimaschutz gesellschaftliche Akzeptanz finde. Entsprechende Maßnahmen müssten sozial ausgewogen sein und wirtschaftliche Anreize setzen. Zudem dürften sie die Betroffenen nicht belasten.



Bei der Wahl des Europäischen Parlaments hatten die Grünen vor allem in Westdeutschland und die AfD vor allem in Ostdeutschland zugelegt. CDU und SPD verloren deutlich an Zustimmung.