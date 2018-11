Die Kandidatin für den CDU-Bundesvorsitz, Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer, hat Äußerungen ihres Mitbewerbers Merz zum Umgang der Partei mit der AfD scharf zurückgewiesen.

Merz hatte im Interview der Woche des Deutschlandfunks kritisiert, die CDU habe die Wahlerfolge der AfD stets mit einem "Achselzucken" zur Kenntnis genommen. Dazu sagte Kramp-Karrenbauer der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", solche Behauptungen seien ein Schlag ins Gesicht jener Parteimitglieder, die an der Basis und in den Parlamenten seit Jahren gegen die Hetze der AfD kämpften.



Die drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz - neben Kramp-Karrenbauer und Merz auch Bundesgesundheitsminister Spahn - stellen sich derzeit bei Regionalkonferenzen den Parteimitgliedern vor. Die nächste steht am Dienstag in Böblingen an. Über die Nachfolge von Parteichefin Merkel entscheidet dann ein CDU-Parteitag am 7. Dezember.