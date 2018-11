CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer hat sich erstmals offiziell zu ihrer Kandidatur für den Parteivorsitz geäußert.

Sie biete den Mitgliedern an, mit einem neuen Stil zu neuer Stärke zu kommen, sagte Kramp-Karrenbauer in Berlin. Als die drei wichtigsten Herausforderungen nannte sie die Wahrung des Wohlstands in Deutschland, die Wiederherstellung eines Gefühls von Sicherheit in der Bevölkerung und den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Kramp-Karrenbauer betonte, trotz aller Sorgen habe sie oft gehört, dass die CDU weiter das Verbindende über das Trennende stellen solle.



Neben Kramp-Karrenbauer bewerben sich um den CDU-Vorsitz der frühere Unionsfraktionschef Merz und Bundesgesundheitsminister Spahn. Insgesamt gibt es zwölf Kandidaten, die sich der Basis auf Regionalkonferenzen vorstellen sollen. Die Entscheidung über die Nachfolge von Bundeskanzlerin Merkel wird auf einem Parteitag im Dezember getroffen.