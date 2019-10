Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer schließt eine Ausweitung der Nato-Präsenz im Baltikum nicht aus.

Dies könnte die Konsequenz aus dem Ende des INF-Abrüstungsvertrags sein, sagte die CDU-Politikerin beim Besuch der deutschen Truppen im litauischen Rukla. Es gebe Wünsche, die Luftraumüberwachung in der Region um eine Flugabwehr zu erweitern. Der litauische Verteidigungsminister Karoblis machte deutlich, dass er eine Flugabwehr für notwendig erachtet.



Wegen der wachsenden Spannungen mit Russland hatte die Nato jeweils rund 1.000 Soldaten in die drei baltischen Staaten und nach Polen verlegt. In Litauen hat die Bundeswehr dabei die Führungsrolle übernommen.