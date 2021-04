Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer will einheimische Hilfskräfte der Bundeswehr in Afghanistan noch vor dem Abzug im August nach Deutschland holen.

Sie empfinde es als tiefe Verpflichtung, diese Menschen nicht schutzlos zurückzulassen, erklärte die CDU-Politikerin per Twitter. Die USA und ihre Nato-Partner - darunter Deutschland - wollen Anfang Mai mit dem Truppenabzug aus Afghanistan beginnen und den seit 20 Jahren dauernden Militäreinsatz am Hindukusch beenden. Verläuft dies nach Plan, könnte der letzte deutsche Soldat Mitte August das Land verlassen. In Afghanistan beschäftigt die Bundeswehr derzeit im Rahmen des Einsatzes "Resolute Support" rund 300 Ortskräfte.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.