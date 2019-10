Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer stößt bei den Nato-Partnern mit ihrem Plan für eine Syrien-Schutztruppe auf verhaltene Reaktionen.

Ihr US-Kollege Esper begrüßte zwar die Initiative, will aber keine Truppen beisteuern. Von den europäischen Verbündeten kam bei einem Nato-Verteidigungsministertreffen in Brüssel zwar Anerkennung dafür, dass es überhaupt einen Vorstoß in der Frage gibt. Öffentlich stellte sich aber bislang kein Land klar hinter den Vorschlag Kramp-Karrenbauers. Diese sprach von einem schwierigen Weg. Allerdings seien erste Gespräche sehr ermutigend gewesen, erklärte die CDU-Politikerin. So habe sich etwa ihr türkischer Kollege Akar offen dafür gezeigt, dass der Wiederaufbau in dem Konfliktgebiet auch unter Einbeziehung der internationalen Gemeinschaft erfolgen könnte.



Kramp-Karrenbauer will das syrische Grenzgebiet zur Türkei von UNO-Soldaten schützen lassen. Wie diese Truppe zusammengesetzt werden soll und ob sich auch die Bundeswehr beteiligen würde, hatte sie aber nicht gesagt.