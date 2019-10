Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer stößt bei den Nato-Partnern mit ihrem Plan für eine Syrien-Schutztruppe auf verhaltene Reaktionen.

Ihr US-Kollege Esper begrüßte zwar die Initiative, will aber keine Truppen beisteuern. Von den europäischen Verbündeten kam bei einem Nato-Verteidigungsministertreffen in Brüssel zwar Anerkennung dafür, dass es überhaupt einen Vorstoß in der Frage gibt. Öffentlich stellte sich aber bislang kein Land klar hinter den Vorschlag Kramp-Karrenbauers. Diese sprach von einem schwierigen Weg. Allerdings seien erste Gespräche sehr ermutigend gewesen, erklärte die CDU-Politikerin. So habe sich etwa ihr türkischer Kollege Akar offen dafür gezeigt, dass der Wiederaufbau in dem Konfliktgebiet auch unter Einbeziehung der internationalen Gemeinschaft erfolgen könnte.



Kramp-Karrenbauer will das syrische Grenzgebiet zur Türkei von UNO-Soldaten schützen lassen. Wie diese Truppe zusammengesetzt werden soll und ob sich auch die Bundeswehr beteiligen würde, hatte sie aber nicht gesagt.



In Straßburg verabschiedete das Europäische Parlament heute mit großer Mehrheit eine Resolution, die Kramp-Karrenbauers Idee einer international kontrollierten Schutzzone unterstützt.