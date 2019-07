Die neue Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer fordert eine deutliche Steigerung der deutschen Rüstungsausgaben.

In einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" sagte sie, die Bundesrepublik habe dem Ziel der Nato eine klare Zusage gegeben, die Militärausgaben bis 2024 in Richtung zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. Das könne man nicht von heute auf morgen erreichen. Klar sei aber auch, dass man den Weg dorthin auch wirklich gehen müsse, erklärte Kramp-Karrenbauer. Zudem wies die CDU-Vorsitzende darauf hin, dass sie schon immer kritisiert habe, dass der Verteidigungshaushalt der mittelfristigen Finanzplanung zufolge in den kommenden Jahren sinken solle.



Demnach sind für die Verteidigungsausgaben im nächsten Jahr nur 1,37 Prozent der Wirtschaftsleistung vorgesehen, die Quote soll bis 2023 auf 1,25 Prozent sinken. Dies belastet vor allem das Verhältnis zu Washington. US-Präsident Trump drängt Deutschland, den Verteidigungsetat aufzustocken und seine Zusagen einzuhalten.