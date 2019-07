Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hat die SPD davor gewarnt, der Kandidatin für das Amt der Kommissionspräsidentin, von der Leyen, die Unterstützung zu verwehren.

Sie sagte in Berlin, wenn die deutschen Sozialdemokaten wirklich an ihrer destruktiven Haltung gegenüber der Kandidatur von der Leyens festhielten, dann wäre dies eine Belastung auch für die Koalition. Sollte das Europaparlament von der Leyen nicht wählen, könnte das zu einer Verfassungskrise in Europa führen, so Kramp-Karrenbauer. Deswegen hoffe sie, dass sich die vernünftigen Kräfte in der SPD durchsetzen werden.