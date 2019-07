Es ist eine Selbstinszenierung, dieser Vorwurf stand heute oft im ungewohnten Raum des Paul-Löbe-Hauses – und er trifft zu. Annegret Kramp-Karrenbauer ist entgegen aller Beteuerungen doch ins Kabinett gegangen. CDU-Vorsitzende mit Leib und Seele wollte sie sein, ihre Partei profilieren, frei von Zwängen, die ein Regierungsamt mit sich bringt. Doch weil ihr Auftakt alles andere als glücklich war, sucht sie nun die große Bühne.

Publicityträchtiger Zeitpunkt im Sommerloch

Heute hat sie die Saarländerin bekommen – die Sondersitzung des Bundestages in nachrichtenarmer Zeit sorgt gleich zum Auftakt für ungewohnte Aufmerksamkeit. Dass der Plenarsaal gerade um- und daher im benachbarten Abgeordnetengebäude ein kleiner Bundestag nachgebaut wurde, verschafft dem Spektakel einen zusätzlichen Effekt - großer Aufwand und hohe Kosten inklusive. In der Sache aber hat der Berliner Ausnahmezustand wenig Neues gebracht – mit einer Ausnahme: Die Debatte hat gezeigt, wie scharf die Kontroverse über die Verteidigungsausgaben geführt wird und die Koalition belasten dürfte.

SPD gibt sich im Oppositionsmodus

Rolf Mützenich spricht schon fast wie ein Oppositionspolitiker. Dass auch die Sozialdemokraten einst Obamas Anliegen mittrugen, langfristig zwei Prozent der Wirtschaftsleistung in die Verteidigung zu stecken, daran fühlt sich der SPD-Fraktionschef nicht mehr gebunden. Begründung: Jetzt sitzt mit Trump ein Rassist im Weißen Haus, da bekommen Bündnisverpflichtungen für ihn eine neue Qualität. Das klingt mutig, mag im Wahlkampf ankommen, am Ende aber wird sich auch die SPD nicht den Realitäten entgegenstellen können, die etwa die Aufkündigung des INF-Vertrages zur Begrenzung atomar bestückbarer Mittelstreckenraketen mit sich bringen wird.

Neue Koalitionen in der Luft

Die Liberalen wiederum dienen sich allzu sehr der möglichen neuen Kanzlerin Kramp-Karrenbauer an, da bringt sich ein neuer Koalitionspartner ins Rennen. Dass die CDU-Chefin auf unwürdige Weise in ihr neues Amt bugsiert wurde, scheint keine Rolle mehr zu spielen. Am Ende standen die Unionsabgeordneten heute im provisorischen Bundestag Schlange, um der neuen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu gratulieren. Dass diese sich mit den Stimmen europäischer Nationalisten ins Amt wählen ließ, ist eine Schande, an die an diesem Tag nochmals erinnert werden darf. Zu Recht brach im Plenum höhnisches Gelächter aus, als Annegret Kramp-Karrenbauer über ihre Vorgängerin sprach und davon, dass die Welt nach mehr Europa rufe. So haben sich die meisten Wähler dieses Europa sicherlich nicht vorgestellt.

Nach der Inszenierung kommt die Bewährung

Dass plötzlich eine Kandidatin im Amt ist, die nie zur Wahl stand, könnte auch auf eine CDU-Vorsitzende zurückfallen, die nun das Verteidigungsministerium als Sprungbrett ins Kanzleramt benutzen möchte. Bald schon könnte mit der Frage nach einem Bundeswehr-Mandat zur Sicherung des Seewegs am Persischen Golf die erste Bewährungsprobe für Annegret Kramp-Karrenbauer anstehen – dann muss sie beweisen, dass sie mehr kann als sich zu selbst in Szene zu setzen.

Frank Capellan, Hauptstadtstudio (Deutschlandradio / Bettina Straub )Frank Capellan, geboren 1965 im Rheinland, studierte Publizistik, Neuere Geschichte und Politikwissenschaften, Promotion an der Universität Münster. Nach einer Ausbildung bei der Westdeutschen Zeitung folgte ein Volontariat beim Deutschlandfunk, dem er bis heute treu geblieben ist. Zunächst Moderator der Zeitfunk-Sendungen, unter anderem der Informationen am Morgen; seit vielen Jahren als Korrespondent im Hauptstadtstudio tätig, dort u. a. zuständig für die SPD und Familienpolitik.