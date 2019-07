Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hat die Übernahme des Bundesverteidigungsministeriums mit einer gestiegenen Bedeutung des Ressorts begründet.

Sie habe deshalb das politische Gewicht der Vorsitzenden der größten Regierungspartei in diese Arbeit einbringen wollen, sagte Kramp-Karrenbauer im ZDF. Sie betonte, dass sie sich für die Interessen der Bundeswehr einsetzen werde. Dem Vorwurf einer mangelnden Ressortkenntnis entgegnete sie, dass sie als Innenministerin und Ministerpräsidentin des Saarlandes Erfahrungen in der zivil-militärischen Zusammenarbeit gesammelt habe. Mit Blick auf eine mögliche Kandidatur als Bundeskanzlerin sagte Kramp-Karrenbauer, dass sie sich mit aller Kraft für ihre jetzige Aufgabe einsetzen wolle, solange sie das Amt der Verteidigungsministerin inne habe.



Kramp-Karrenbauer war gestern im Schloss Bellevue als neue Ministerin ernannt worden. Ihre Vereidigung ist am 24. Juli im Bundestag vorgesehen. Sie löst die CDU-Politikerin von der Leyen an der Spitze des Verteidigungsministeriums ab, die als EU-Kommissionspräsidentin nach Brüssel wechselt.