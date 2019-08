Mit Blick auf Tausende von der Terrormiliz IS versklavte Frauen hat Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer ein verstärktes Engagement im Irak gefordert.

Die CDU-Politikerin sagte nach einem Treffen mit mehreren Jesidinnen in Erbil, diese Frauen hätten Unsägliches erlebt. Und sie hätten vor allem darauf hingewiesen, dass der IS noch tausende Frauen und Mädchen in seiner Gewalt hat. Es sei eine Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass auch diese befreit würden.

Kramp-Karrenbauer bezeichnete das Gespräch mit den Jesidinnen als den "bewegendsten Moment des Tages".



Zuvor hatte die Bundesverteidigungsministerin den Einsatz der kurdischen Peschmerga-Kämpfer gegen die IS-Terrormiliz gewürdigt. Diese brächten bei ihrem Kampf auch Opfer für die Sicherheit Deutschlands und Europas. Sie warb in diesem Zusammenhang erneut für eine Verlängerung des Bundeswehreinsatzes zur Ausbildung der kurdischen Kämpfer. Das derzeitige Bundestagsmandat endet am 31. Oktober. Kramp-Karrenbauer hatte in Erbil das Bundeswehreinsatzkontingent besucht.