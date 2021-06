Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sieht die Notwendigkeit einer Reform der Nato durch die jüngsten Vorfälle in Belarus bestätigt. Der massive Eingriff in den zivilen Luftverkehr durch die erzwungene Landung einer Passagiermaschine in Minsk mache deutlich, wie groß die Herausforderungen seien, sagte Kramp-Karrenbauer in Berlin.

Sie plädierte dabei auch für eine Erhöhung des Nato-Budgets durch die Mitgliedsländer. Auch Maas sprach von einer wachsenden "autokratischen Herausforderung". Er betonte, Vorschläge für eine stärkere gemeinsame Finanzierung von Einsätzen und Aufgaben gingen in die richtige Richtung. Denn auch sie könnten zu einer "transatlantischen Erneuerung" beitragen.

Vorbereitungen für den Nato-Gipfel im Juni

Maas und Kramp-Karrenbauer nehmen heute an Videokonferenzen mit ihren Amtskollegen aus den anderen Nato-Staaten teil. Sie bereiten den Nato-Gipfel Mitte Juni vor, an dem auch erstmals US-Präsident Biden teilnehmen wird. Maas sagte, es gehe darum, "letzte Stellschrauben" zu justieren, um den vor anderthalb Jahren gestarteten Reformprozess der Nato zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Dabei gelte es auch, die wiedergewonnene Dynamik im Verhältnis zu den USA zu nutzen. Im Konflikt mit Russland betonte der SPD-Politiker die Dialogbereitschaft der Nato und forderte mehr Engagement von Moskau.



Der Forderung der Ukraine nach Waffenlieferungen aus Deutschland lehnte Maas erneut ab. Er sei davon überzeugt, dass der Konflikt in der Ostukraine nur auf politischem Wege gelöst werden könne.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.