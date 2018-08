CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer hat Gedankenspiele über Kooperationen mit der Partei Die Linke in ostdeutschen Bundesländern zurückgewiesen.

Die CDU lehne eine Zusammenarbeit mit Linken und AfD weiterhin klar ab. Es reiche nicht, wenn da der eine oder andere pragmatische Kopf dabei sei, sagte Kramp-Karrenbauer der Deutschen Presse-Agentur.



Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther hatte sich offen für eine Zusammenarbeit der CDU mit der Linkspartei in Ostdeutschland gezeigt. Der CDU-Politiker sagte der "Rheinischen Post", in Schleswig-Holstein sei die Linke für ihn kein Gesprächspartner. Im Osten sei sie aber anders strukturiert als im Westen. Wenn bei der Linken vernünftige Menschen am Werk seien, könne man mit ihnen auch nach vernünftigen Lösungen suchen.