Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hat sich für parteiübergreifende Beratungen zum Klimaschutz in Deutschland ausgesprochen.

Man brauche einen nationalen Klimakonsens, sagte Kramp-Karrenbauer zum Abschluss eines Werkstattgesprächs ihrer Partei zu dem Thema in Berlin. Bis zum Jahresende könne man gemeinsam darüber beraten, wie ein solcher Konsens aussehen könne.



CDU und CSU hatten heute in getrennten Veranstaltungen über ihre Konzepte zum Klimaschutz beraten. Die CDU-Spitze setzt laut einem internen Arbeitspapier auf einen Mix aus höherer Bepreisung, Zertifikatehandel und Entlastung bei den Strompreisen. Die CSU im Bundestag will einen nationalen Emissionshandel beim Verkehr und beim Heizen. Außerdem soll das Bahnfahren und der öffentliche Nahverkehr billiger werden. CDU und CSU wollen vor der Sitzung des Klimakabinetts am 20. September ein gemeinsames Konzept vorlegen.