"Ich bin so wütend auf uns, weil wir historisch versagt haben", schrieb die ehemalige CDU-Chefin auf Twitter. "Wir haben nach Georgien, Krim und Donbass nichts vorbereitet, was Putin wirklich abgeschreckt hätte." Kramp-Karrenbauer beklagte dabei, es seien die Lehren der früheren Kanzler Schmidt und Kohl vergessen worden. Sie hätten gewusst, "dass Verhandlungen immer den Vorrang haben, aber man militärisch so stark sein muss, dass Nichtverhandeln für die andere Seite keine Option sein kann."

Lambrecht: Östliche Nato-Länder bekommen umfassende Unterstützung

Ihre Nachfolgerin, Verteidigungsministerin Lambrecht, sicherte den östlichen Nato-Verbündeten unterdessen umfassende Unterstützung durch die Bundeswehr zu. Deutschland werde jede Herausforderung in diesem Bereich erfüllen, jede Anfrage, die komme", sagte die nach einer Sitzung des Verteidigungsausschusses im Bundestag. Deutschland habe zuletzt bereits seine Truppen in Litauen auf fast eintausend Kräfte mit dem entsprechenden Gerät verstärkt, betonte Lambrecht. Zugleich wies sie Kritik an Zustand und Einsatzfähigkeit der Bundeswehr zurück. Sie könne jedem nur raten, der Verantwortung trage, alle Kraft momentan darauf zu verwenden, die Herausforderungen zu erfüllen.

Heeresinspekteur Mais hatte zuvor erklärt, die Bundeswehr stehe nach Jahren der Sparpolitik mehr oder weniger blank da. Die Optionen, die die Armee der Politik zur Unterstützung der NATO anbieten könne, seien extrem limitiert, schrieb der Generalleutnant im Netzwerk Linkedin. Deutschlands oberster Heeressoldat betonte, alle hätten es kommen sehen. Dennoch sei die Bundeswehr nicht mit den Argumenten durchgedrungen, Folgerungen aus der Krim-Annexion zu ziehen.

