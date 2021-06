Kramp-Karrenbauer zu Besuch in Washington

Die Bundeswehr will fünf Aufklärungsflugzeuge des US-amerikanischen Herstellers Boeing kaufen.

Das vereinbarten Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und ihr Amtskollege Austin in Washington. Die Flugzeuge sollen zur Seeaufklärung und zur Jagd auf U-Boote eingesetzt werden. Der Auftrag hat einen Umfang von rund 1,1 Milliarden Euro. Die Verträge müssen noch abschließend unterzeichnet werden, der Haushaltsausschuss des Bundestages hat aber bereits zugestimmt.



Vor Bundesverteigungsministerin Kramp-Karrenbauer war bereits Wirtschaftsminister Altmaier zu Gesprächen mit der neuen US-Regierung nach Washington gereist. Diese Woche wird zudem noch SPD-Kanzlerkandidat und Finanzminister Scholz in der amerikanischen Hauptstadt erwartet. Kanzlerin Merkel will Mitte Juli im Weißen Haus mit US-Präsident Biden zusammenkommen.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.