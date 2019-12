Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat sich für ein umfassenderes Mandat der Bundeswehr in der südlichen Sahara ausgesprochen. Das französische Militär sei in der Sahel-Zone jetzt schon mit einem viel robusteren Auftrag unterwegs, sagte die CDU-Politikerin der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Diesen erfülle Frankreich, damit die Bundeswehr und zivile Organisationen dort in Sicherheit etwas aufbauen könnten. Die Partner Deutschlands in den USA und in Europa fragten aber mittlerweile, ob es bei dieser Arbeitsteilung bleiben könne. Deutschland dürfe sich in dieser Region nicht wegducken, betonte die Verteidigungsministerin.

Bundeswehr in Mali und in Westsahara aktiv

Sie verwies darauf, dass in der Sahelzone gerade eine große Drehscheibe für Terrorismus, für organisierte Kriminalität, für Migration und Menschenhandel entstehe. Derzeit ist die Bundeswehr in Afrika unter anderem an Einsätzen in Mali und in der Westsahara beteiligt.