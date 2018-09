CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer will im Zuge der Neuverhandlungen über den bisherigen Verfassungsschutz-

Dabei müsse die Frage geklärt werden, ob sich alle Regierungsparteien weiter hinter dem gemeinsamen Auftrag versammeln könnten, heißt es in einer Mail an die CDU-Mitglieder. Es dürfe jetzt keinerlei Zweifel mehr daran geben, dass alle in der Lage und willens seien, sich um das zu kümmern, was den Menschen wirklich am Herzen liege.



SPD-Vize Scholz äußerte derweil seine Unterstützung für die Parteivorsitzende Nahles. Es sei richtig gewesen, dass sich die Partei für die Ablösung Maaßens eingesetzt habe, sagte Scholz auf einer Landesvertreterversammlung der brandenburgischen SPD in Wildau. Dabei sei allerdings eine Lösung herausgekommen, die viele nicht verstanden hätten. Es sei deshalb eine starke Leistung von Nahles gewesen, neue Verhandlungen zu verlangen. Gute Politik bedeute nicht, stur weiterzumachen, sondern hinzuhören, erklärte Scholz.



Am Dienstag hatten sich Bundeskanzlerin Merkel, der CSU-Vorsitzende Seehofer und Nahles darauf verständigt, dass Maaßen seinen Posten an der Spitze des Bundesamtes für Verfassungschutz räumen muss, dafür aber Staatssekretär im Innenministerium werden soll. Nach tagelangen Diskussionen über dieses Vorgehen hatten sich die Koalitionsspitzen gestern darauf verständigt, den Fall an diesem Wochenende noch einmal neu zu bewerten. Dem Vernehmen nach ist für heute aber kein Treffen mehr geplant.