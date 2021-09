Die Außen- und Verteidigungsminister der EU-Staaten beraten heute in Slowenien in getrennten Sitzungen über die Lage in Afghanistan.

Thema der Beratungen der Außenminister wird dem Vernehmen nach unter anderem sein, wie mit den neuen Taliban-Machthabern umgegangen werden soll.

Auch geht es darum, wie eine weitere Unterstützung für hilfsbedürftige Menschen in Afghanistan geleistet werden kann. Für die Verteidigungsminister stellt sich indes

die Frage, welche militärischen Lehren aus den Entwicklungen zu ziehen sind. Aus Sicht des EU-Außenbeauftragten Borrell zeigen die Ereignisse, dass die Europäische Union eine eigene schnelle militärische Eingreiftruppe benötigt. Die Gespräche finden in Kranj statt. Slowenien hat derzeit den EU-Ratvorsitz inne.

