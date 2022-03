Krankenhäuser erhalten in der Corona-Pandemie weiterhin finanzielle Unterstützung. (picture alliance /dpa / dpa-Zentralbild / Waltraud Grubitzsch)

Wie Gesundheitsminister Lauterbach mitteilte, wird die so genannte Freihaltepauschale für bereit gehaltene Behandlungskapazitäten bis zum 18. April fortgeführt. Außerdem wird die Versorgungspauschale als Zuschlag für die Behandlung von Covid-Patienten bis zum 30. Juni verlängert. Lauterbach betonte, die Krankenhäuser seien durch die Corona-Pandemie weiterhin stark beansprucht. Wo die Pandemie am stärksten zuschlage, gebe es auch die meiste Unterstützung. Damit helfe der Bund gezielt Kliniken in den Hotspots.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.