Der Vorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, sagte, es gebe viele Corona-Fälle in den Kliniken und damit einen Personalnotstand. Man befinde sich weiterhin in einer angespannten Situation, deshalb könne in den Krankenhäusern kein Normalbetrieb herrschen, so Gaß in der "Rheinischen Post".,Dass die Versorgung der Menschen trotzdem gewährleistet sei, verdanke man vor allem dem besonderen Engagement der Mitarbeitenden. In dieser angespannten Situation sei es allerdings nicht erklärbar, warum ein wesentlicher Teil des sogenannten Rettungsschirms Krankenhaus am 18. April auslaufe. Gaß nannte dies ein fatales Signal. Die Pandemie sei noch nicht vorbei.

