Bundesgesundheitsminister Spahn will den Krankenhäusern ab kommendem Jahr weitere Vorgaben machen, wie viel Pflegepersonal sie einsetzen müssen.

Mehreren Medien liegt ein Verordungsentwurf aus dem Ministerium vor. Demnach sollen in weiteren Abteilungen Untergrenzen greifen - etwa in der Herzchirurgie, in der Neurologie und auf Spezialstationen zur Behandlung von Schlaganfällen. Ziel sei es, die Qualität der pflegerischen Versorgung zu sichern.



Schon jetzt gelten Vorgaben zur Mindestbesetzung auf Intensivstationen, in der Kardiologie und in der Unfallchirurgie. Wenn dort das vorgeschriebene Personal nicht vorhanden ist, müssen Betten frei bleiben.