Gesundheitsminister Spahn will Kliniken Vorgaben für eine bessere Versorgung mit Personal machen. Das berichtet die "Berliner Zeitung". Bei Nichteinhaltung drohen Honorar-Kürzungen.

Ab 2020 solle für jedes Krankenhaus das Verhältnis zwischen der Zahl der Pflegekräfte und dem anfallenden Pflegeaufwand errechnet und veröffentlicht werden. Werde von einem Krankenhaus eine bestimmte Grenze unterschritten, soll es Honorarkürzungen geben. Die Zeitung beruft sich auf den ihr vorliegenden überarbeiteten Entwurf für das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz, der am Mittwoch im Bundeskabinett beschlossen werden soll.



Der Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium, Stroppe, sagte, das geplante Gesetz schaffe ein handhabbares, transparentes und schnell wirksames Instrument, um in den Krankenhäusern eine gute Pflege und die Sicherheit der Patienten zu gewährleisten.



Der Vorsitzende der Linkspartei, Riexinger, forderte neben einer gesetzlichen Personalbemessung im Krankenhaus auch einen verbindlichen Personalschlüssel in der Altenpflege. Nötig sei auch dort eine bedarfsgerechte Personalausstattung. Riexinger betonte, es müsse ganz generell eine Ausbildungsoffensive in der Pflege geben. Krankenhäuser und Pflegeheime müssten verpflichtet werden, sofort zehn Prozent mehr Ausbildungsplätze anzubieten.

