Bundesgesundheitsminister Spahn hat zugesagt, auf die Klage von Klinikärzten über eine zu hohe Arbeitsbelastung zu reagieren.

Die Regierung wolle Strukturen schaffen, in denen Ärzte und Pflegekräfte genügend Zeit hätten, sagte der CDU-Politiker im ARD-Fernsehen. Er verwies aber auch auf die Verantwortung der Arbeitgeber, Dienstpläne so aufzustellen, dass sie unterschiedliche Interessen berücksichtigten. Er habe manchmal den Eindruck, im Gesundheitswesen werde noch wie in den 90er-Jahren geplant, kritisierte Spahn.



In einer Umfrage der Ärztegewerkschaft Marburger Bund hatte die Hälfte der Klinikärzte angegeben, häufig überlastet zu sein. Jeder Fünfte denkt demnach wegen seiner Arbeitsbedingungen über einen Berufswechsel nach.