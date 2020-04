Der Präsident der Caritas, Neher, fordert bessere Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen und warnt davor, Pflegekräfte zu überlasten.

Aktuell laufe die Pflege im Krisenmodus, sagte Neher der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Dennoch dürfe man die Menschen, die in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen arbeiteten, nicht verheizen, sondern müsse dafür sorgen, dass sie ihren Dienst gut tun könnten. Bereits der Alltag sei in diesen Bereichen "knapp an der Kante entlanggenäht", betonte Neher. Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen seien letztlich zulasten der Pflegekräfte gegangen. Zwar habe die Politik schon begonnen, gegenzusteuern, dies wirke aber nicht von heute auf morgen, erklärte der Caritas-Präsident.



Die Deutsche Stiftung Patientenschutz warf Bund und Ländern vor, bei der vorgesehenen Lockerung der Corona-Auflagen den Pflegebereich zu vernachlässigen. Der Beschluss von Ministerpräsidenten und Kanzleramt sei in dieser Hinsicht absurd, sagte Vorstand Brysch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Während die Größe der Läden quadratmetergenau festgelegt sei, gebe es bundesweit keine verbindlichen Kriterien, um pflegebedürftige Heimbewohner zu schützen. In dem Beschluss von Bund und Ländern war den Einrichtungen empfohlen worden, mit Experten Hygienekonzepte zu entwickeln.