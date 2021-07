Im Süden des Irak sind bei einem Großbrand in einem Krankenhaus mindestens 41 Menschen getötet worden.

Das Unglück ereignete sich nach Angaben des Staatsfernsehens in der Stadt Nasiriyya. Demnach brach das Feuer auf einer Isolierstation für Covid-Patienten aus. Die Rettungskräfte waren auch in der Nacht im Einsatz, es wird mit weiteren Opfern gerechnet. Zeugen berichteten, die Explosion einer Sauerstoff-Flasche habe zu dem Brand geführt.



Erst im April war es in einer Klinik in der irakischen Hauptstadt Bagdad zu einer ähnlichen Katastrophe gekommen. Auch hier soll auf einer Covid-Station eine Sauerstoff-Flasche explodiert sein. 82 Menschen kamen ums Leben, über 100 wurden verletzt.

