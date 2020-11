In den deutschen Krankenhäusern sind im vergangenen Jahr 18,8 Millionen Menschen stationär behandelt worden.

7,1 Millionen oder 38 Prozent dieser Patienten mussten sich nach Angaben des Statistischen Bundesamts einer Operation unterziehen. Gut die Hälfte von ihnen waren mindestens 60 Jahre alt. Zu den häufigen Eingriffen in dieser Altersgruppe zählten Operationen am Darm, endoskopische Operationen an den Gallengängen und das Einsetzen von Hüftgelenk-Prothesen.

