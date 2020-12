Krankenhäuser in Deutschland kommen wegen der steigenden Belastungen durch die Corona-Pandemie an ihre Grenzen.

Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, sagte der "Welt am Sonntag", in einzelnen Ländern wie Sachsen sei die Zahl der Intensivpatienten fünfmal so hoch wie im April. Dort gerieten Kliniken an ihre Kapazitätsgrenzen oder hätten diese bereits überschritten. Im Frühjahr hätten kleinere, weniger gut ausgerüstete Häuser ihre schwerkranken Covid-19-Patienten meist problemlos etwa an Universitätskliniken überweisen können. Nun näherten sich diese in manchen Regionen selbst der Belastungsgrenze. Insgesamt befänden sich 40 Prozent mehr Covid-19-Patienten auf Intensivstationen als im Frühjahr. Rund 16.000 Erkrankte würden auf normalen Stationen versorgt.

