Affenpocken unter dem Elektronenmikroskop (Essbauer/Sanitätsdienst der Bundeswehr/dpa)

Covid-19 habe gelehrt, die Entwicklung weltweit sehr genau zu betrachten, sagte Verbandschef Gaß dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. In einer globalisierten Welt verbreiteten sich nicht nur Güter schnell, sondern auch Krankheiten. Nach heutigem Stand allerdings sei keine Affenpocken-Pandemie zu befürchten, da die Situation nicht vergleichbar sei. So habe man in der Bevölkerungsgruppe über 50 Jahren einen hohen Schutz durch die früher übliche Pockenimpfung. Zudem sei der Übertragungsweg nicht so leicht wie beim Coronavirus, und es gebe bereits ein zugelassenes Arzneimittel.

Gaß betonte, die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass man sich auf verändernde Situationen einstellen müsse. So gelte auch bei Affenpocken: beobachten, aber mit Augenmaß und ohne Panik.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.