Bei einer Veranstaltung der Deutschen Krankenhausgesellschaft hat Bundeskanzlerin Merkel Ärzten und Pflegekräften für ihren Einsatz in der Corona-Krise gedankt.

Die Mitarbeiter der Krankenhäuser seien seit Monaten an ihre Grenzen gegangen, sagte sie in einer Videobotschaft. Inzwischen sei die dritte Welle gebrochen. Immer mehr Krankenhäuser könnten wieder in einen regulären Betrieb gehen und auch aufgeschobene Operationen nachholen. Das Virus sei jedoch nicht aus der Welt, warnte sie. Gesundheitsminister Spahn führte aus, die Pandemie habe gezeigt, wie gut Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte zusammenarbeiten könnten. Das Gesundheitswesen brauche mehr solche Vernetzungen. Nicht jedes Krankenhaus müsse alles machen.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.