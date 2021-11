In der Corona-Pandemie hat sich der Personalmangel auf den Intensivstationen erheblich verschärft.

In einer Umfrage des Deutschen Krankenhausinstituts gaben 72 Prozent der befragten Einrichtungen an, weniger Personal zur Verfügung zu haben als noch Ende vergangenen Jahres. In 30 Prozent der Krankenhäuser betrug das Minus zwischen fünf und zehn Prozent. Als Gründe wurden die andauernden Belastungen durch die Pandemie und daraus resultierende Kündigungen sowie Arbeitszeitverkürzungen genannt. 86 Prozent der befragten Krankenhäuser erklärten, sie könnten ihre Intensivkapazitäten aufgrund des Personalmangels nicht vollumfänglich betreiben.



Die Berliner Krankenhausgesellschaft rechnet damit, dass die Kliniken der Hauptstadt bald in einen Notbetrieb wechseln werden. Die Zahl der Covid-19-Patienten steige - sowohl auf den Intensiv- als auch den Normalstationen.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.