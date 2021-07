Die Zahl der Krankmeldungen in Deutschland ist nach Angaben der Krankenkasse DAK gesunken.

Im ersten Halbjahr hatten DAK-versicherte Arbeitnehmer demnach durchschnittlich 6,7 Fehltage. Das seien 22 Prozent weniger gewesen als im ersten Halbjahr 2020. Besonders deutlich seien die Atemwegserkrankungen zurückgegangen: Auf je 100 Versicherte kamen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 48 Fehltage. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres seien es 92 mehr gewesen. DAK-Vorstandschef Storm sagte, die Erkältungssaison 2021 sei nahezu komplett ausgefallen. Er führte dies auf die Abstands- und Hygieneregeln in der Corona-Pandemie zurück. Die Maske sei im Kampf gegen Krankheitserreger so einfach wie wirkungsvoll, betonte Storm.



Die DAK ist nach eigenen Angaben die drittgrößte deutsche Krankenkasse.

