Der Einsatz hunderttausender Blutkonserven wäre bei Transfusionen vermeidbar, kritisiert die Krankenkasse Barmer in ihrem Krankenhausreport.

Allein im Jahr 2017 seien in Deutschland mehr als 3,2 Millionen Blutkonserven eingesetzt worden - so viele pro Kopf wie nirgendwo sonst auf der Welt. Anstatt fremdes Blut einzusetzen solle insbesondere bei planbaren Operationen auf Konserven aus eigenem Blut zurückgegriffen werden, schreibt die Krankenkasse. Dadurch würden auch die Risiken einer Transfusion verringert.



In Deutschland gehören 40 Krankenhäuser dem PBM-Netzwerk an, das sich für die Steigerung der körpereigenen Blutreserven einsetzt. In den Niederlanden ist das Konzept deutlich weiter verbreitet. Insgesamt finden die Autoren des Krankenhausreports aber, dass Deutschland sich in die richtige Richtung bewegt: Seit 2009 sei in allen Bundesländern ein Rückgang bei Bluttransfusionen zu verzeichnen.