Das Bundesgesundheitsministerium hat einem Medienbericht zufolge das geplante Werbungsverbot für gesetzliche Krankenkassen im Spitzen- und Profisport gestoppt.

Ein entsprechender Verordnungsentwurf sei zurückgezogen worden, sagte der sportpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Özdemir, der "Frankfurter Allgemeinen". Das Vorhaben des Ministeriums sei eine Kampfansage an den Sport gewesen und hätte ihm Millionen Euro an Einnahmen entzogen. Das Geld der Krankenkassen sei im Sport gut angelegt und komme den Versicherten und den Kassen zugute, betonte Özdemir.



Das Bundesgesundheitsministerium wollte mit dem Verbot vor allem gegen das Abwerben von Mitgliedern vorgehen. Die Debatte ausgelöst hatte der Auftritt der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Ägypten mit dem Logo der AOK auf dem Trikot.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.